تيار الحكمة يكشف الجهات التي افشلت عمل اللجنة السباعية

2020/03/16 | 20:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، الاثنين عن الجهات السياسية، التي قال انها هي من افشلت عمل اللجنة السباعية، المشكلة من القوى السياسية الشيعية، لغرض اختيار رئيس الوزراء الجديد.[…]

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