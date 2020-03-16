الصحة العالمية: متخوفون من انتشار الفيروس والأزمة الراهنة عالمية

2020/03/16 | 20:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تخوفها من انتشار كورونا، وفيما اعتبرت أن الأزمة الراهنة عالمية، دعت الى عزل الحالات لمنع تفشي الفايروس وتقديم الرعاية المطلوبة.وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: “رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا..الاختبار ثم الاختبار والاختبار”.وناشدت المنظمة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع

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