الحنظل يهنئ المير بمناسبة تسميتها امينا عاما لمركز الملك حمد للتعايش السلمي

2020/03/16 | 20:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

هنأ رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل، الإعلامية البحرينية سمية المير بمناسبة تسميتها امينا عاما لمركز الملك حمد للتعايش السلمي في مملكة البحرين.





وقال الحنظل، في برقية تهنئة بعثها إلى المير، "اعرب عن امنياتي بالنجاح في مهمتكِ الجديدة من اجل تحقيق التعايش السلمي في مملكة البحرين والمنطقة والعالم".





وأضاف أن "المير من الشخصيات التي تدافع عن حقوق الانسان في مملكة البحرين ويجب دعمها لتحقيق التعايش بين أبناء الشعوب العربية".

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