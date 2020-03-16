الديوانية تسجّل إصابة ثانية بفيروس كورونا

2020/03/16 | 20:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت مدير دائرة صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة ثانية بفايروس كورونا في المحافظة.وقال الحسناوي في بيان مقتضب تلقته “العهد نيوز”، إنه “تم تسجيل إصابة ثانية بفايروس كورونا في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية”.وكانت المحافظة قد سجّلت يوم، أمس الاحد، أول إصابة بفايروس كورونا لفتاة بعد عودتها من […]

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