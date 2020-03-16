سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية لمدة اسبوع

2020/03/16 | 20:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …اعلنت سلطة الطيران المدني، الاثنين، تعلق الرحلات الجوية في البلاد طيلة فترة حظر التجوال.ونقلت وكالة الانباء العراقية، عن سلطة الطيران المدني، قولها إنه “سيتم تعليق الرحلات الجوية في البلاد من يوم 17 ولغاية 24 اذار الجاري”.وأضافت أن “قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع المطارات المحلية في البلاد”، مؤكدة أنه “يستثنى من […]

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