2020/03/16 | 20:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مبادرة هي الاولى من نوعها في محافظة ديالى، بادر متطوعون شباب الى القيام بعمليات تطهير وتعفير للدوائر والمؤسسات الحكومية بجهد ذاتي في اطار الوقاية من فيروس كورونا.وقال غانم الكروي أحد المتطوعين لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “متطوعين شباب من اهالي جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) اطلقوا مبادرة هي الاولى من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متطوعون شباب يبادرون بتطهير الدوائر لمواجهة كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متطوعون شباب يبادرون بتطهير الدوائر لمواجهة كورونا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).