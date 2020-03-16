2020/03/16 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الأقتصادي يخصص الرقم (131) للاتصال عن كل حالات أستغلال الأوضاع حول رفع أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الأقتصادي يخصص الرقم (131) للاتصال عن كل حالات أستغلال الأوضاع حول رفع أسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).