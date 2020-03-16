هل تنخفض الأسعار؟… إعفاء مواد أدوية وأعلاف الدواجن من “مؤونة” الاستيراد

2020/03/16 | 20:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفت الحكومة السورية، مواد أدوية أولية، وأعلاف الدواجن من “مؤونة” الاستيراد (أي وديعة مالية في المصارف المرخصة)، تقدر بنحو 40% من إجمالي قيمة المواد المستوردة.وشمل قرار #الحكومة، بحسب موقع

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