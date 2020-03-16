الوقف السني يقرر إغلاق جميع مساجد العراق بسبب كورونا

2020/03/16 | 20:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….قرر الوقف السني العراقي، الإثنين، إغلاق جميع مساجد البلاد بسبب إنتشار فيروس كورونا وحتى إشعار آخر.وقال بيان تلقته ( المستقلة) موقع من قبل عباس حرير، معاون مدير دائرة المؤسسات الدينية والخيرية في الوقف السني العراقي .وأوضح البيان أنه “بناء على توجيهات مدير عام دائرة المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للوقف السني […]

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