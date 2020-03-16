المساري: ثلاث جهات ترفض بقاء أو عودة عبد المهدي

2020/03/16 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] عدّ أمين عام حزب الحق أحمد المساري، اليوم الاثنين، مطالبة بعض الجهات باعادة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لتسيير شؤون الحكومة، لحين اجراء انتخابات، "غير دستورية".

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