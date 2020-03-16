سلطة الطيران المدني: تعليق الرحلات في كافة مطارات العراق ولمدة أسبوع

2020/03/16 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأثنين، الرحلات الجوية في البلاد من يوم 17 ولغاية 24 اذار الجاري في إطار مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

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