2020/03/16 | 20:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتوجات النفطية البصرة للمربد: لا حظر على الوقود بالمحطات وندعو لعدم التخوف من نفاده لوفرة الخزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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