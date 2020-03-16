إلقاء القبض على

2020/03/16 | 20:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تمكن قواتها من اعتقال شخص متهم بارتباطه بتنظيم داعش الارهابي، مبينة أن المتهم تلقى التدريبات العسكرية على الاسلحة في احدى معسكرات محافظة نينوى.

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، انه "استمرارا في جهود ومساعي قواتها لالقاء القبض على ارهابيي داعش او الاشخاص المتواصلين معهم، تمكنت من القاء القبض على شخص يدعى "س.ع.ع" متهم بارتباطه بالتنظيم الارهابي".

وأضاف البيان أنه "بعد إجراء التحقيقات الاولية مع الشخص المذكور اعترف انه ارتبط بصفوف تنظيم داعش الارهابي عام 2015 وتلقى تدريبات عسكرية وعلى الاسلحة في نينوى".

واشار البيان ان "الشخص المتهم معتقل الان استنادا الى المادة 2 ارهاب بامر من القاضي"، مبينا ان التحقيقات مستمرة معه بشأن هذا الملف.

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