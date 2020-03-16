متظاهرون يحرقون مبنى محافظة ذي قار احتجاجا على عودة الدخيلي لمنصب المحافظ

2020/03/16 | 20:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن متظاهرين غاضبين أحرقوا مبنى محافظة ذي قار احتجاجا على عودة عادل الدخيلي لمنصب المحافظ.وقال المراسل إن المتظاهرين أضرموا النار بمبنى محافظة […]

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