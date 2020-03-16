سلطة الطيران المدني تُعلق الرحلات الجوية في البلاد

2020/03/16 | 20:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، الطيار دريد يحيى جاسم ، اليوم الاثنين ، استناداً لمقررات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي وبحضور المعنين وممثل عن منظمة الصحة العالمية.

وذكرت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تقرر تعليق الرحلات الجوية في البلاد ابتداء من يوم غدًا الثلاثاء الساعة السادسة مساءا الموافق 17 آذار ولغاية الثلاثاء المقبل الموافق 24 آذار 2020 باستثناء الطائرات العابرة للأجواء العراقية ".

وبينت أن "قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع المطارات المحلية في البلاد استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تأتي ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة الوبائية لحماية مواطنيننا وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ".





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