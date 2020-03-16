تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في بغداد

2020/03/16 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد‌أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الرصافة إلى 22 إصابة بعد تسجيل سبع إصابات جديدة.وقال الساعدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مستشفيات صحة الرصافة سجلت سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا لأربعة رجال وثلاث نساء ليكون العدد التراكمي 22 حالة تم شفاء 8 حالات منهم فيما لا يزال 14 حالة ترقد بمستشفى ابن الخطيب تتلقى العلاج".وبين أن "الحالة الأولى لرجل بعمر 59 عاماً عاد قبل أسبوعين من كركوك، وبعد عودته بيومين بدأت عليه علامات ارتفاع درجات الحرارة والارتجاف وضيق التنفس والسعال وبعد اجراء الفحص واخذ العينات المختبرية في مستشفى الشيخ زايد جاءت النتائج موجبة تؤكد اصابته بالفيروس ونقل على اثرها الى مستشفى ابن الخطيب".وأوضح أن "الحالة الثانية هي لسيدة بعمر 52 عاماً من أهالي منطقة الأمين تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال وضيق تنفس منذ يوم العاشر من اذار الجاري لم تسافر ولم تلامس حالات اصابة ولديها امراض مزمنة وراجعت مستشفى الشيخ زايد يوم امس 15 اذار وتم اخذ عينات لها واظهرت النتائج بأنها مصابة بفيروس كورونا ونقلت الى مستشفى ابن الخطيب".وتابع الساعدي بأن "الحالة الثالثة لسيدة بعمر 23 سنة من أهالي منطقة الأمين أيضاً وهي زوجة ابن المصاب الحالة الاولى وكانت تعاني من سعال وسيلان الانف ونحول وحمى وهي حامل في الشهر الرابع، تم الشك بإصابتها كونها ملامسة للحالة الاولى في نفس المنزل وتم اخذ العينة منها في مستشفى الشيخ زايد واظهرت النتائج اصابتها بالفيروس وتم تحويلها الى مستشفى ابن الخطيب".ولفت الى أن "الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 50 سنة يسكن الزعفرانية كان يعاني من سعال جاف وارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع تعرق وضعف عام وغثيان منذ الـ12 من الشهر الجاري ولم يلامس اي حالة مصابة بالفيروس ولم يسافر الى اي مكان موبوء، راجع مستشفى الزعفرانية يوم امس واخذت منه العينة المختبرية وتبين انه مصاب بفيروس كورونا وتم تحويله الى مستشفى ابن الخطيب".وتابع الساعدي "الحالة الخامسة لسيدة بعمر 48 سنة تسكن المدائن، وهي ابنة احد الحالات المصابة بالمرض وتم اخذ عينات منها وعند ظهور النتيجة يوم امس كانت موجبة ومصابة بفيروس كورونا".وأردف بأن "الحالة السادسة لرجل ملامس لاحدى الحالات الموجبة ايضا ورقد في ردهة العزل في مستشفى ابن الخطيب.اما الحالة السابعة فهي لرجل بعمر ٥٤ سنة كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وسعال وكان ملامسا لحالة موجبة وكانت نتيجة الفحص موجبة".

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