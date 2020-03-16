السليمانية تسجل 3 إصابات جديدة بينها طفل بفيروس كورونا

2020/03/16 | 20:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، مساء اليوم الاثنين، اصابة ثلاثة اشخاص بفيروس كورونا، في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو من أهالي ناحية التكية، أصيب بفيروس كورونا، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، وهي من أقارب الرجل المتوفي بالفيروس".واضافت ان "الحالة الثالثة هي لامرأة تبلغ من العمر 27 سنة، وهي من أهالي مدينة السليمانية".

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