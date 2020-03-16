وزارة الصحة تعلن وضع أليات للسيطرة على فيروس كورونا وتؤكد الإصابات ضمن الحدود

2020/03/16 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الاثنين ، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في العراق.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله أنه ” تم تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في العراق من ضمنها اقليم كردستان”.وأضاف انه تم وضع ” آليات للسيطرة على الوافدين وعدد الإصابات […]

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