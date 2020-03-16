سعيد الكحل - أوقفوا الإرهابي-أبو النعيم- فقد تجاوز المدى.

2020/03/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل لم يعد من عذر للدولة عبر وزارتي العدل والأوقاف ، التساهل مع الإرهابي أبو النعيم بعد فتواه بتكفير كل الشعب المغربي وجميع هيئاته العلمية والدينية الرسمية وغير الرسمية عقب قرار إغلاق المساجد بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى بطلب من جلالة الملك كإجراء احترازي لتطويق انتشار فيروس كورونا .وفتوى التكفيري أبو النعيم صريحة في مدلولها ومنطوقها ولا تحتاج تأويلا أو تبريرا كالتالي: ( البلد الذي تُغلق فيه ا......

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