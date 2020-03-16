كمال انمار احمد - ( تأملات في وجودنا)

2020/03/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد قد يبدو من الوهلة الاولى،اننا مركز الكون او على اقل تقدير في مركز المجموعة الشمسية.و ان كل شيء مخلوق لاجل إمتاع انظارنا،و اننا خلقنا في بستان الجنة،و ان صفات الحيوانات حولنا،هي مسخرة لاجل نفعنا او مضرتنا ،كالنحل و البكتريا و الجراثيم و النمل و المفترسات.و يلاحظ من خلال نظرة غير دارسة للحال الحقيقي ان الطير الجميل كالطاووس و الببغاء و السنونو و الكناري و الكروان ،و الاخر القبيح كالغراب،والخفاش هي م......

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