إلهام مانع - يوميات كورونية 1

2020/03/16 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع غريب كيف يأتي الطوفان!فجأة.لم نسمع فعلاً عن الوباء،عندما بدأ في شهر ديسمبر 2019 في مقاطعة ووهان في الصين.لا.ليس فعلاً.كان هناك، بعيدا وراء الأفق.وكم من مَصاب وألمٍ يعاني منه الإنسان في زماننا؟ فما الجديد إذن؟ قال البعض.هناك بالطبع من بدأ يتابع ما يحدث.ولعله تألم لحجم المصاب.أليس إنسان من يعاني هناك؟ وغيره تشفى، كأنه يصر أن يظهر لنا الوحش الرابض فينا وهو ......

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