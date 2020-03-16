بالفيديو..”زوار الكاظم” يقتحمون مداخل بغداد ويتحدون حظر كورونا

2020/03/16 | 20:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو لزائري الامام الكاظم وهم على ابواب بغداد في تحدٍ لإجراءات السلطات للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.

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