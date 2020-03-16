الصناعة تحذر من خطورة مزج الكلور مع المعقمات الكحولية لتعقيم المنازل والاشخاص

2020/03/16 | 20:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذرت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، كافة المواطنين والعوائل العراقية من مخاطر مزج القاصر المنزلي مع المعقمات الكحولية لغرض استخدامها في تعقيم المنازل والأشخاص.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز”” انه ” تم ” تداول مفاهيم مغلوطة في صناعة مادة للتعقيم من خلال مزج الكحول المعقم والقاصر المنزلي أدت إلى […]

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