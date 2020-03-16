منظمة الصحة العالمية متخوفون من انتشار كورونا

2020/03/16 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … ابدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تخوفها من انتشار كورونا، وفيما اعتبرت أن الأزمة الراهنة عالمية، دعت الى عزل الحالات لمنع تفشي الفايروس وتقديم الرعاية المطلوبة.وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: “رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا..الاختبار ثم الاختبار والاختبار”.وناشدت المنظمة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس […]

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