أول حالة وفاة بكورونا في الخليج العربي

2020/03/16 | 20:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين وحثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

وتأكدت إصابة ما يقرب من 1000 شخص بالفيروس في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفرضت الدول الأعضاء قيودا على الدخول والحركة.

وقالت السعودية، التي علقت مع الكويت جميع الرحلات الجوية الدولية وأغلقتا معظم الأماكن العامة، إنها تدرس تعليق العمل في القطاع الخاص مثلما فعلت مع القطاع العام باستثناء مجالي الصحة والأمن.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إنه يأمل أن يبقى المواطنون في بيوتهم وألا يخرجوا إلا للضرورة القصوى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المملكة ألزمت القطاع الخاص بمنح إجازات مرضية لمدة أسبوعين للحوامل والموظفين الذين يعانون من حالات صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر إن السيدة البحرينية البالغة من العمر 65 عاما التي توفيت بسبب الفيروس كانت تعاني من ”أمراض وظروف صحية كامنة“.



وقد أبلغت البحرين عن 221 حالة إصابة، من بينها عشرات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران الأسبوع الماضي.

وبثت وسائل إعلام رسمية بحرينية يوم الأحد لقطات لمركز للحجر الصحي مقام على جزيرة قاحلة متصلة بالبر الرئيسي عبر جسر.



واصطفت عشرات الأسرة الجاهزة لاستقبال المرضى داخل خيمات مزودة بوحدات تكييف الهواء وخزانات وسجاجيد ملونة.

وفي جميع أنحاء الخليج، جرى تناقل وسوم (هاشتاج) على موقع تويتر وصور على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة تشير إلى أن الجميع باقون في المنازل من أجل بلادهم مستخدمين أسماء دولهم وأعلامها الوطنية.

وفي الإمارات، نشرت الحكومة تغريدة تطمئن الناس حول إمدادات السلع بعد التدافع على المتاجر.

وأعلنت دول الخليج العربية عن حزم تحفيز وحوافز للقطاع الخاص لتخفيف أثر تفشي الفيروس، الذي عطل السفر عبر العالم وأدى لعمليات إغلاق في الكثير من الدول، على اقتصاداتها.

وخفضت البنوك المركزية في قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة الأساسية يوم الاثنين، بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لتقترب من صفر.

إغلاق الحانات في دبي

أمرت دبي، مركز السياحة والأعمال بالمنطقة بإغلاق جميع الحانات والمجالس في الإمارة حتى نهاية مارس آذار، حسبما أفاد منشور حكومي صدر يوم الاثنين، كما نصحت المواطنين بعدم تنظيم احتفالات أو حفلات زفاف بالمنازل.

وقبل يوم، انضمت دبي إلى أبوظبي في إغلاق الصالات الرياضية والحدائق العامة وقاعات الألعاب والمنتجعات.



وأغلقت بورصات الإمارات قاعات التداول.

وبينما ظلت المطاعم مفتوحة في الإمارات، لا تسمح دول خليجية أخرى إلا بتوصيل الطعام.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في قطر أن السلطات حظرت يوم الاثنين تناول الأكل في المطاعم والمقاهي، لتنضم في ذلك إلى الكويت والسعودية.

وأعلنت سلطة عمان يوم الاثنين عدم إقامة صلاة الجمعة وإلغاء كل الجراحات غير العاجلة بالمستشفيات.

والكثير من حالات الإصابة في منطقة الخليج، وعددها 983 حالة، مرتبطة بزيارة إيران، التي سجلت 853 حالة وفاة و14991 إصابة بالمرض.



ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني نداء جديدا للمواطنين يوم الاثنين لتجنب الرحلات غير الضرورية.

وأُغلقت الأضرحة والمساجد في إيران وحث رجال الدين الناس على الصلاة متباعدين وتجنب زيارة الأضرحة.

وعرض التلفزيون الحكومي سلاسل متاجر بيع بالتجزئة في طهران بأرفف ممتلئة عن آخرها.



لكن إيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي يقولون إن هناك نقصا في مطهرات الأيدي والكمامات.

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