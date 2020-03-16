نائب يكشف أسباب انسحاب سائرون من اللجنة السباعية

2020/03/16 | 20:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن تحالف سائرون، مضر خزعل، اليوم الاثنين، عن اسباب انسحاب تحالفه من اللجنة السباعية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، مبينا انه تم رفض المرشح المتفق عليه من قبل عدد من النواب.وقال خزعل في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "كان هناك توافق على أحد الشخصيات وكان من المؤمل تكليفه لغرض إكمال الكابينة الوزارية، لكن في اللحظة الأخيرة تم رفضه من قبل بعض الكتل، واعتبرنا ذلك بمثابة تمزق في اللجنة السباعية، حيث توجهنا لرئيس الجمهورية، لرؤية دوره بترشيح شخصية لرئاسة الوزراء".وأضافَ ان "أغلب الكتل كانت موافقة على الشخصية المرشحة، إلا أنه في اللحظة الأخيرة تم حساب الشخصية على إحدى الجهات التي أبدت استغرابها من ذلك، وادعت انها لا تنتمي لكتلتها".واكد النائب "وصلت مفاوضات الساعات الأخيرة من اختيار رئيس وزراء للحكومة العراقية المقبلة الى طريق مسدود، بعد عدم توصل اللجنة السباعية، المؤلفة من الكتل السياسية الشيعية، الى اتفاق يفضي بتمرير مرشح لعرضه على باقي الكتل السياسية، قبل تمريره في مجلس النواب".

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