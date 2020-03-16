أول رد اميركي رسمي على اتهام الصين لواشنطن بتصنيع فايروس كورونا

2020/03/16 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

دعت النائبة عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، الاثنين (16 آذار 2020)، لإنقاذ العوائل الفقيرة من قرار حظر التجوال وتوزيع مفردات البطاقة التموينية عليهم، ولمدة شهرين.

وقالت كمبش لـ(بغداد اليوم)، إن "الاوضاع الراهنة تتطلب

بغداد اليوم-بغداد

كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الإثنين (16 آذار، 2020) تفاصيل ما جرى في اللجنة السباعية، المشكلة من قبل القوى السياسية الشيعية، لاختيار رئيس وزراء جديد قبل حدوث خلاف تسبب بعدم حسم تسمية رئيس الوزراء المكلف.

وقال القيادي

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الاثنين 16 اذار 2020، سبب انسحاب تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، من اللجنة السباعية المشكلة لاختيار رئيس للوزراء فيما وجه

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