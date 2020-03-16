الديوانية تسجل اصابة ثانية بفيروس كورونا في قضاء الشامية

2020/03/16 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الإثنين (16 آذار 2020)، تسجيل حالة ثانية بفايروس كورونا خلال هذا اليوم في المحافظة.

وقال الحسناوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة، سجلت الحالة الثانية لمصاب بفايروس كورونا في المحافظة".

واضافت أن "المصاب من أهالي قضاء الشامية وتم وضعه في الحجر الصحي، لتلقي العلاج".

بدوره افاد مصدر طبي من محافظة الديوانية، لـ(بغداد اليوم)، بأن الحالة الثاني التي تم تسجيلها في المحافظة، لموظف يعمل في كهرباء الشامية، وقد تبين اصابته بعد وصول النتائج من المختبرات الصحية في بغداد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي، في محافظة الديوانية، الإثنين (16 آذار، 2020) بتسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا لامرأة في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظة سجلت إصابة ثانية لامرأة تبلغ من العمر 63 عاما، بعد وصول نتائج المختبر المركزي".

بغداد اليوم _ متابعة

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ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن الوزارة سجلت "133 إصابة بفيروس كورونا في البلاد

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أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 36 حالة جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري أن "نتائج العينات التي ارسلت مختبر الصحة العامة

بغداد اليوم-بغداد

وجه ديوان الوقف الشيعي، الإثنين (16 آذار، 2020) بإغلاق المساجد والحسينيات التابعة لإدارته.

وذكر أوقف، في بيان، أنه "نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم عموما والعراق خصوصا ومع انتشار بعض الفايروسات الخطيرة،

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