الاعلام الرقمي: رقمنة قطاع التعليم في العراق لا ينبغي ان تكون اجراءً مؤقتاً

2020/03/16 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتبر مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاثنين، أن رقمنة قطاع التعليم في العراق لا ينبغي ان تكون اجراءً مؤقتاً، مشيرا الى ان التعليم الالكتروني ضرورة وليس استجابة لطارئ.وقال المركز في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “رقمنة قطاع التعليم في العراق والاتجاه نحو وسائل الدراسة الالكترونية لا ينبغي ان تكون […]

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