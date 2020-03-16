مراسل العهد: أصحاب المحال اكدوا استمرار عملهم حتى في أيام حظر التجوال

2020/03/16 | 20:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد مراسل قناة العهد الفضائية ، اليوم الاثنين، ان اقبال كثيف من قبل المواطنين على الأسواق لشراء السلع والمواد الغذائية في بغداد.وقال في حديثه الى ان” أصحاب المحال اكدوا استمرار عملهم حتى في أيام حظر التجوال ونقل البضائع الى المواطنين” وبين الى ان ” انتشار امني كثيف في شوارع العاصمة بالتزامن […]

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