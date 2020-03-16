الحكمة لن نشارك بعد الآن في اي حوار بشأن تسمية رئيس الحكومة

2020/03/16 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….أكد تيار الحكمة أنه لن يشارك بعد الآن في اي حوار غير مجدي بشأن تسمية رئيس الحكومة المكلف.وقال التيار في بيان تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين ان “الحكمة شاركت مع القوى السياسية الأخرى حوارات تسمية المكلف ودعمه لتشكيل حكومة مستقلة، ورفضت مرشحي الاحزاب واصرت على استقلالية المرشح والكابينة لتكوين حكومة فنية مهمتها […]

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