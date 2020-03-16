“إرهابيّة” بحُكم الإعلام

2020/03/16 | 21:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجز لمقابلة قسرية مع ناجية من معتقلات الحكومة السورية، بُثت على قنوات التلفزيون السوري الرسمية في وقت سابق.قَوّلوني… رنا (اسم مستعار): “كنتُ أؤمن بأميرنا وأنفذ كل أوامره، كنتُ المسؤولة

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