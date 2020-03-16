دولة القانون يرفض تسمية مرشح خارج التوافق..ويستمر بمساعيه

2020/03/16 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن ائتلاف دولة القانون عن استمرار مساعيه من اجل الى توافق بشأن مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، معربا عن رفضه ان يقوم رئيس الجمهورية بالتكليف.وقال بيان صادر عن الائتلاف،اليوم الاثنين “رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع ، الا اننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع اخواننا في […]

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