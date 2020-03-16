الاعلام الرقمي: التعليم الالكتروني ضرورة وليس استجابة لطارئ


الاعلام الرقمي: التعليم الالكتروني ضرورة وليس استجابة لطارئ
2020/03/16 | 21:04 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الرقمي: التعليم الالكتروني ضرورة وليس استجابة لطارئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 21:04.

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