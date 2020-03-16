شاهد المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء بريطانيا: ذروة كورونا تقترب ويجب حماية المسنين والحوامل

2020/03/16 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الاثنين، البريطانيين إلى البقاء في منازلهم لمدة 14 يوما.وقال جونسون في مؤتمر صحفي عاجل لشرح تعليمات وباء كورونا، “ننصح المواطنين بتجنب الحانات والمطاعم والمسارح والنوادي”، مشيراً الى ان “ذروة الوباء تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب التركيز على حماية من هم فوق 70 عاما والحوامل والضعفاء”.واضاف […]

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