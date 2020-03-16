Dean Kuntz هل كانت مجرد صدفة؟!..

2020/03/16 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كندي الزهيري دين كونتز (ولد عام 1945) كاتب وروائي أمريكي ، قال إنه كان يتعرض للضرب والإساءة من والده المدمن على الكحول، وفي عامه الأخير في جامعة شبينسبورغ في ولاية بنسلفانيا فاز بمسابقة الخيال برعاية مجلة الأطلسي الشهرية.بعد التخرج في عام 1967، عمل مدرسا للغة الإنجليزية في مدرسة مشانيسبورغ الثانوية في مشانيسبورغ، بنسلفانيا، وقد […]

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