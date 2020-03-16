صحة الكرخ تعلق على

2020/03/16 | 21:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علقت دائرة صحة الكرخ في بغداد، يوم الاثنين، على مقاطع فيديو مثيرة قيل انها لدفن أشخاص توفوا بفيروس كورونا، فيما نفت ان يكون قد صدر من وزارة الصحة او دوائرها اي توجيه بالدفن "بالطرق المشينة التي شاهدناها في الشريط".

وقال مدير صحة الكرخ لطيف جاسب الحجامي في بيان اطلعت عليه "شفق نيوز"، انه "انتشرت مقاطع فيديو قيل انها عمليات دفن لأشخاص توفوا بسبب مرض فايروس كورونا، وغير معروف مدى صحتها ومكانها وتاريخها وفيما اذا كانت فعلاً لمتوفين بهذا المرض او غيره ما اثار كثيرا من علامات الاستفهام بشأن الموضوع، ولابد من توضيح بعض الامور".

وأردف، انه "بغض النظر عن جميع أسباب الوفاة فإن الميت يجب ان يدفن بطريقة محترمة كريمة وفي المكان الذي يختاره ذووه وبطريقة علمية بما يتناسب مع كون الجثة لشخص مصاب بمرض معد، مبينا انه "وللأمانة لم يصدر من وزارة الصحة او دوائرها اي توجيه بالدفن بالطرق المشينة التي شاهدناها في أفلام الفيديوهات واذا ثبت صحتها فهي تصرفات شخصية من ناس جهلة لا اكثر".

وأضاف الحجامي ان "ما يناسب طرق الدفن لأمراض ظهرت في أفريقيا مثل الايبولا ليس بالضرورة ان ينطبق على الأمراض الأخرى وفي دول إسلامية مثل العراق، فلكل دولة ولكل شعب طريقته الخاصة بالدفن بما يتناسب مع دين وثقافة وعادات ذلك الشعب مع مراعاة الطريقة العلمية لدفن المتوفين بالأمراض المعدية".

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو مؤلم لحالة دفن بطريقة "مريبة" قيل انها لمتوف بفايروس كورونا في العراق.

ويظهر مقطع الفيديو قيام شخصين ملثمين، بسحب تابوت عن طريق حبال من بعد، واسقاطه من العجلة المحمول فيها إلى حفرة بصورة مباشرة، فيما شكك عدد من المعلقين على الفيديو، بأن يكون المقطع حقيقي، لاسيما وأن المتوفين بكورونا، تتكفل بدفنهم فرق الصحة مع ارتداء المستلزمات الوقائية ورش الجثة بمعقمات لتجنب انتقال العدوى، بحسب قولهم.

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