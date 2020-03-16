محافظة عراقية تسجل ثاني إصابة بكورونا

2020/03/16 | 21:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مدير دائرة صحة محافظة الديوانية لمياء الحسناوي، الاثنين، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الحسناوي في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إنه "تم تسجيل إصابة ثانية بفايروس كورونا في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية".

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