2020/03/16 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابية يطالب مجلس الوزراء بإصدار قرار بإعفاء الذين استلموا سلفا وقروضا من الأقساط الشهرية لهذه العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 21:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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