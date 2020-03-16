الأمن الوطني يدعو للاتصال على (131) للإبلاغ عن حالات رفع أسعار المواد الغذائية

2020/03/16 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعا جهاز الأمن الوطني والأقتصادي، اليوم الاثنين، المواطنين الى الاتصال على الرقم (131) للابلاغ عن كل حالات أستغلال الأوضاع حول رفع أسعار المواد الغذائية في الظرف الراهن.

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