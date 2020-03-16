البنتاغون يعلن وضع وزير الدفاع الاميركي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

2020/03/16 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

يتبع..

بغداد اليوم-بغداد

لم يكتفِ "شباب الكرادة"، بالركون إلى منازلهم، بعد أن وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بالمطاعم، إثر قرارات خلية الأزمة، لمتابعة مجريات الوقاية من فيروس كورونا، حيث نظم الشباب أنفسهم، على العمل على مساعدة الأسر المتعففة، بال

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الإثنين (16 آذار 2020)، تسجيل حالة ثانية بفايروس كورونا خلال هذا اليوم في المحافظة.

وقال الحسناوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة، سجلت الحالة الث

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 36 حالة جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري أن "نتائج العينات التي ارسلت مختبر الصحة العامة

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