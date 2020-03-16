الصحة العراقية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بفايروس كورونا في البلاد

2020/03/16 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في عموم الب...





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