ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بالكورونا في الـ»NBA»

2020/03/16 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخبار سارة لـ»رابتورز» أمام شبح الفايروس نيويورك ـ وكالات: ارتفع عدد لاعبي الـ»NBA» المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثلاثة، وذلك بانضمام لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود الى الفرنسي رودي غوبير وزميل الأخير في يوتا جاز دونوفان ميتشل.ولم يكشف ديترويت السبت عن هوية اللاعب، قائلاً في بيان أن نتيجة فحص أحد لاعبيه جاءت إيجابية بفيروس ...

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