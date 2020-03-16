2020/03/16 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إن التطرف يمثل المغالاة وعدم الاعتدال في كل شيء، سواء أكان ذلك التطرف معرفيا أم وجدانيا أو سلوكيا، وهو سلوك مرفوض في ذاته، مصدره جينات وراثية، يتحكم المجتمع في إذكائها أو كبح جماحها، ولعل اخطر أنواع التطرف هو التطرف العقائدي الذي تتصف به التنظيمات الارهابية بشتى تسمياتها بالوقت الحاضر، والتطرف في ذاته اذا ما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعارات المتطرفة الإرهابية.. خطرها _ مواجهتها ) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعارات المتطرفة الإرهابية.. خطرها _ مواجهتها ) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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