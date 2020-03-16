الشعارات المتطرفة الإرهابية.. خطرها _ مواجهتها ‏

2020/03/16 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ إن التطرف يمثل المغالاة وعدم الاعتدال في كل شيء، سواء أكان ذلك التطرف معرفيا أم وجدانيا ‏أو سلوكيا، وهو سلوك مرفوض في ذاته، مصدره جينات وراثية، يتحكم المجتمع في إذكائها أو كبح ‏جماحها، ولعل اخطر أنواع التطرف هو التطرف العقائدي الذي تتصف به التنظيمات الارهابية ‏بشتى تسمياتها بالوقت الحاضر، والتطرف في ذاته اذا ما ...

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