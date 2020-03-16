بالأرقام.. الصين لم تعد أكبر بؤرة للمصابين بكورونا

2020/03/16 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أنحاء العالم، يفوق ما جرى تسجيله في الصين.وأوضحت المنظمة الدولية، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوفاء، أنها رصدت انتشارا وصفته بالكبير لفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة.وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول حتى […]

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