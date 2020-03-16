ماهي تحذيرات الصناعة والمعادن بتعقيمات كورونا؟:لا تمزجوا هذه المواد فقد تسبب الموت

2020/03/16 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، ان هناك مجموعة من المفاهيم المغلوطة اثناء عمليات التعقيم والتعفير من وباء فيروس كورونا، في المنازل والأشخاص.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اطلعت “يس عراق”، انه، “تم تداول مفاهيم مغلوطة في صناعة مادة للتعقيم من خلال مزج الكحول المعقم والقاصر المنزلي أدت إلى حدوث حالات […]

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