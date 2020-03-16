تربية ميسان تحصل على40 جائزة في بطولة دولية للجمباز  بالدوحة

2020/03/16 | 21:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..حصلت تربية ميسان على ٤٠جائزة اثناء مشاركتها ببطولة الاندية الدولية للجمباز والتي اختتمت مؤخرا في الدوحة.وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي أن المديرية شاركت بالبطولة بدعوة من الاتحاد القطري، ورافق اللاعبين مدير عام التربية، ورئيس جامعة ميسان، و عميد كلية التربية الرياضية، كما حضر البطولة السفير العراقي في الدوحة.واشار الى […]

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