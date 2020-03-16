كورونا اختبار إنساني للتأخي..

2020/03/16 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد الحسناوي بالحب وحده نرتقي..ونبلغ علياء السلام….( كورونا إختبار إنساني للتآخي) ( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه) هذا الحديث هو منظومة متكاملة ذات علائق مترابطة لا إنفصام لها، ينضوي تحت مظلتها التعايش، التراحم، اللحمة، التعاون، السعادة، التسامح، والأيثار .تتجلى من خلال تراتبية مفرداتها الأخوة في الإنسانية حين تتمعن في هذه […]

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