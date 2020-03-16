كورنا تلقي بظلالها على المشهد الفني في لبنان والاعمال الرمضانية

2020/03/16 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..المشهد الفني في لبنان لم يكن مغايراً عن بقية الدول والنشاطات، إذ تسبب فيروس “كورونا” بإلغاء حفلات وتأجيل مهرجانات فنية كبيرة اعتدنا أن نراها متصدرة بتكريماتها الساحة الفنية، إلا أن المسلسلات التي يتم تصويرها لشهر رمضان لم يتأثر تصويرها.نادين نجيم: لا تأجيل في تصوير 2020 الممثلة نادين نجيم أكّدت أن “تصوير مسلسلها الرمضاني 2020 […]

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