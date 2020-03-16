القوات الأمنية تلقي القبض على داعشي في محافظة السليمانية

2020/03/16 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد -_أين} أعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية باقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن تمكن قواتها من اعتقال شخص متهم بارتباطه بداعش الارهابي.وجاء في بيان للمديرية، انه "استمرارا في جهود ومساعي قواتها لالقاء القبض على ارهابيي داعش او الاشخاص المتواصلين معهم، تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى {س.ع.ع} متهم بارتباطه بالتنظيم الارهابي".وأضاف البيان أنه "بعد إجراء التحقيقات الاولية مع الشخص المذكور اعترف انه ارتبط بصفوف تنظيم داعش الارهابي عام 2015 وتلقى تدريبات عسكرية وعلى الاسلحة في نينوى".واشار البيان ان "الشخص المتهم معتقل الان استنادا الى المادة 2 ارهاب بأمر من القاضي"، مبينا ان التحقيقات مستمرة معه بشأن هذا الملف.

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